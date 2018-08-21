Соединенные Штаты Америки передадут Украине катера, которые укрепят боеспособность армии в Черноморском бассейне. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает РБК-Украина.

Во время пресс-конференции о стратегическом партнерстве Украины и США он отметил, что Украина работает над тем, чтобы получить от США катера, которые укрепят позиции ВСУ в Черноморском бассейне.

"Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения о передаче этих катеров. Я надеюсь, что мы получим усиление", - сообщил Чалый.

От добавил, что Украина и США вышли на новый уровень стратегического партнерства в сфере национальной безопасности и обороны.

"Украина впервые выходит на уровень стратегического партнерства с США, по крайней мере, в сфере национальной безопасности и обороны. После атаки России у нас действительно появилось это направление, которого никогда не было. Предоставление современного противотанкового оружия - это не только свидетельство готовности нашего партнера помогать. Это свидетельство нового уровня партнерства. Это и доверие, и оценка борьбы с коррупцией в этой сфере", - отметил он.

Напомним, в апреле в ВМС Украины сообщали, что готовятся получить два американских патрульных катера типа Айленд.

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