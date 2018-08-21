В Польше, около города Познань, трое неизвестных напали на украинцев - парня и девушку. У нападавших был нож-мачете. Пара успела спрятаться на территории пожарной части. Об этом сообщает Radio Poznan.

В понедельник, 20 августа, около 22:00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал наш окровавленный соотечественник с девушкой.

Через несколько минут "за украинцами" приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они угрожали и пытались продолжить избиение парня.

Польские пожарные защитили украинцев и вызвали полицию. Раненого парня забрала скорая, а правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

"Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет никак не использовался", - сообщили в местной полиции. Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм - у него только рассечена губа.

Задержанных пока держат под стражей. Правоохранители сейчас собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого во многом будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападавшим.

Как сообщала "Страна", в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.

Отметим, что украинку депортировали из Польши из-за антиправительственной деятельности ее мужа.