Испанская Севилья всерьез нацелилась на полузащитника донецкого Шахтера Тайсона. "Красно-белые" уже направили "горнякам" официальное предложение по сделке. Об этом сообщает Футбол 1 со ссылкой на TMW.

Ранее Тайсоном интересовалась также Рома (сообщалось, что римляне готовы отдать за него 15 миллионов евро), но он так и не перешел в итальянский клуб до закрытия трансферного окна. Кроме Тайсона, Севилья также обратила свое внимание на вингера Торино Мбайе Ньянга.

Напомним, Тайсон выступает в Шахтере с 2013-го года. За это время на его счету - 37 голов и 55 голевых передач в 207-и матчах. В частности, в этом сезоне Украинской Премьер-Лиги 30-летний бразилец уже отдал три голевые передачи в пяти матчах, а также забил один мяч. Правда, в последнем туре УПЛ "горняки" обыграли ФК Львов, но футболист результативными действиями не отличился.

Ранее "Страна" сообщала, что мать футболиста Тайсона похитили в Бразилии.

Также мы рассказывали, что капитан Шахтера бразилец Тайсон неожиданно перекрасил волосы в белый цвет.