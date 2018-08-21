В ночь на 20 августа мужчина ворвался в здание мэрии, ранил полицейского и убил охранника. После этого преступника застрелили правоохранители. Раненый охранник горсовета Геннадий М. находится на искусственной вентиляции легких. "Страна" собрала все новые подробности, которые появились за последние сутки.

Перед нападением на мэрию убил жену

Стало известно имя нападавшего – это Александр Пияков.

Как выяснилось, жена стрелка Наталья Пиякова была убита поздним вечером 19 августа. Ее тело обнаружили в частном секторе на Лысой Горе. В доме найдены пистолет и винтовка.

Погибшей 42 года. На теле женщины эксперты насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила в воскресенье, 19 августа, около 22.00.

"Найдена женщина, родственница, с огнестрельными ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Смерть наступила еще 19 августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны", - сообщил глава ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех.

Полиция полагает, что Пияков пере тем, как напасть на мэрию, застрелил свою жену. Известно, что он злоупотреблял алкоголем, и, скорее всего, совершил убийство, находясь в нетрезвом состоянии. Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя (около 500 грамм водки).

Обстрел машины с ребенком

Во время атаки на мэрию Пияков также стрелял в легковушку Škoda, в которой находился ребенок. Как рассказали в полиции, нападавший стрелял в двери горсовета. В это время неподалеку машина ждала зеленого света светофора. Пияков подошел к авто и начал кричать, чтобы они уехали.

Преступник начал стрельбу по машине, люди пытались поехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок.

Версии следствия

Замначальника ГУ Нацполиции в области Сергей Чиж сообщил, что выдвинут ряд версий произошедшего: убийство из хулиганских побуждений, убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре, убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.

Были изъяты записи с камер видеонаблюдения в горсовете и прилегающих админзданий, магазинов. В суд направлены ходатайства о проведении более 30 экспертиз.

Открыто три уголовных производства. Одно по статье 348 - убийство работника правоохранительного органа (наказание от 9 до 15 лет или пожизненное), второе - покушение на убийство двух и более (правоохранителей) - ч. 2 ст. 115 УК (наказание от 10 до 15 лет или пожизненное) и ч 2. ст. 115 УК - дело по выстрелам по автомобилю.

Вопросы к охранникам мэрии

Охранник Харьковского городского совета должен был вызвать полицию, когда услышал стрельбу на улице, а не открывать двери в здание мэрии, считает начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Очень много вопросов к охраннику, который по какой-то причине открыл двери городского совета, что в дальнейшем привело к таким событиям. Поэтому следователи отдельно дадут оценку этому вопросу", - сказал он.