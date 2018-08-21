Стал известен список школ Киева, выпускники которых набрали меньше всего баллов по результатам ВНО-2018. Как сообщает Информатор, антирейтинг составлен на основании данных Украинского центра оценивания качества образования.

Для оценки учитывалась статистика ВНО по предметам, которые сдавали чаще всего: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский и география.

В антирейтинг попало немало спецшкол. Причем выпускники спецшколы с углубленным изучением украинского языка умудрились набрать меньше всего баллов именно по украинскому языку и литературе.

При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, не сдавших ВНО, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Все же есть разница, когда не сдали ВНО 5 учеников из 25, или 20 из 50. Также при равном проценте не сдавших, выше по списку оказалась школа, в которой указанный тест сдавали больше учеников. В антирейтинг включены только школы – ПТУ, техникумы, колледжи в расчет не брались.

Скриншоты: dengi.informator.ua

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