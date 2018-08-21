Завтра, 22 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +20-25 градусов. Такой прогноз на своей странице в соцсети опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, территорию Украины пересек холодный атмосферный фронт.

"Где польет, где капнет. Преимущественно на Западе и Севере. А поскольку он холодный, то завтра в его тылу распространится, соответственно, холодный воздух. Поэтому в большинстве областей температура воздуха 22 августа составит сдержанные комфортные + 20 + 25 градусов. Осень запускает свое промо постепенно. На Юге и Востоке лето еще защищает свою синоптическую территорию, + 28, + 33 градуса", - написала в соцсети Наталья Диденко.

В Киеве завтра без осадков, температура снизится до +24, +25 градусов: "Утром и вечером можно даже определить тот белый пиджачок с полиэстеровой подкладкой. В каком в жару не походишь, а осенью уже холодновато. 23-24 августа в Украине будут солнечными и теплыми, лишь на крайнем западе в праздничные дни есть вероятность локального дождя", - резюмировала Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала фото атмосферного пятна, которое стало причиной грозового дождя в Киеве.

Также мы сообщали, что Укргидрометцентр опроверг информацию о нашествии на Украину шаровых молний.