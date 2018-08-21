После завершения работы в Генпрокуратуре глава ведомства Юрий Луценко планирует остаться в Украине. Но намерения участвовать в президентских выборах у него нет. В фокусе - только, возможно, парламентская кампания. Об этом генпрокурор сообщил в интервью УП".

"Я думаю о том, чтобы принять участие в парламентской кампании. Но до конца президентской гонки (избирательной компании - Прим.Ред.) считаю это уже невозможным, если конечно так решит президент или парламент, покинуть это кресло (генпрокурора - Прим.Ред.). Поэтому я сразу снимаю всякие разговоры, что я кандидат в премьеры, в президенты - не знаю, куда меня еще записывают", - отметил глава ГПУ.

Луценко также заявил, что во время выборов не собирается каким-то образом влиять на "тот или иной" их результат: "У меня внучка родилась", - добавил он.

Ранее "Страна" разбиралась, на кого сделают предвыборную ставку мэры крупнейших городов.

Напомним, что по данным опроса рейтинг партий Украины возглавляют Батькивщина и Оппозиционный блок.