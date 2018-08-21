Алиби Николая Новика, который подозревается в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, не является достоверным. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

По словам, его сестра и ее подруга, которые утверждают что в момент преступления Новиков был на море, путаются в показаниях.

"Есть заявление его сестры и ее подруги о том, что они были на море и он был вместе с ними. Утром пил кофе и снимал на видео дельфинов. Хорошо. Спрашиваем у этой подруги, это когда было — 30-го или 31-го? "Я не помню". Во сколько утра был кофе? "Где-то позднее утро". Позднее утро — это сколько? Это 9, 10, 11? "Ну, позднее утро". Извиняюсь, между местом, где были дельфины и кофе, и местом совершения преступления 40 минут автомобилем. Поэтому это очень важно. Если преступление совершается ранее 8, а кофе пьют в 11, то это не алиби", - заявил Луценко.

Он также не исключает, что Новиков мог специально создать себе алиби. "Этот человек уже был судимым, причем на последнее преступление, не помню, грабеж или кражу, он также через 20 минут сделал себе алиби — пошел к стоматологу и вырвал себе зуб. Человек опытный в таких делах. Это не значит, что он точно виноват. Но пока что мы ставим под сомнение алиби, предоставленное его сестрой и ее подругой", - отметил генпрокурор.

Также Луценко подчеркнул, что Новиков не имеет отношение к полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что по делу Гандзюк задержаны еще трое.

Также мы писали о том, что облитая кислотой активистка Гандзюк не узнала в задержанном Новикове своего обидчика.