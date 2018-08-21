Генеральная прокуратура Украины выступает за создание спецподразделения для задержания экс-президента Виктора Януковича в России и вывоза его на родину. Об этом сообщил прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко в интервью Hromadske.ua.

Прокурор убежден, что после оглашения обвинительного приговора бывшему главе Украины правоохранители должны сделать все возможное для его задержания и помещения в тюрьму.

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада (израильский спецназ), например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что сторона обвинения не просила суд приговорить Януковича к пожизненному заключению исключительно потому, что данная норма не была включена в украинское законодательство на момент совершения подсудимыми инкриминируемых преступлений.

Ранее "Страна" писала о том, что киевская прокуратура возбудила дело против адвокатов экс-президента Януковича.

Также мы сообщали, что в Киеве прокуроры под крики адвокатов попросили дать Януковичу 15 лет тюрьмы.