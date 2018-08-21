Народного депутата Украины Вадима Рабиновича обвиняют в том, что он заработал 75 милллионов гривен на сделке с землей в Бабьем Яру, которую ранее он бесплатно получил от властей Киева для строительства мемориального комплекса в память о жертвах Холокоста. При этом сам мемориал он так и не построил.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак, опубликовав ряд документов.

"В течение 12 лет председатель Всеукраинского еврейского конгресса, народный депутат Украины и гражданин Израиля Вадим/Давид Рабинович обещал построить Мемориал в память о погибших в Бабьем Яру. Для этого он выбил землю у киевской общины. А потом эту землю... продал.

Я публикую документы, свидетельствующие, что Вадим Рабинович за перепродажу земли в Бабьем Яру получил через Павла Фукса 2 700 000 долларов (75 млн гривен). Это тот самый пресловутый застройщик Москвы, бывший харьковчанин, который сейчас финансирует политическую карьеру Рабиновича.

Эта схема была начата 18 мая 2005, когда Вадим Рабинович основал благотворительную организацию "Фонд памяти" Бабий Яр" и стал в ней председателем правления. Как указывается в документах, организация была создана с целью получения в аренду земельных участков в Бабьем Яру общей площадью 7,8 гектаров. Речь шла о месте, где во время Второй мировой войны нацисты расстреляли более 100 000 евреев.

Уже через три месяца "Фонд памяти" Бабий Яр" подготовил проекты договоров о передаче в аренду земельного участка размером 2,3 га на 25 лет для построения мемориального комплекса" Бабий Яр "и его обслуживания, а также об аренде участка размером 5,5 га на 5 лет для обустройства прилегающей территории.

Через 2 года - в декабре 2007 года, Фонд Рабиновича направил свои "земельные хотелки" в виде проектов решений в Киевраду. Киеврада вернула эти проекты с рядом замечаний.

Это позволило Вадиму/Давиду обратиться в Хозяйственный суд Киева с требованием считать оба договора заключенными, за ,якобы, бездействием Киеврады. 29 мая 2008 суд неожиданно принял решение в пользу Рабиновича.

Киеврада решила не бороться за 7,8 га городской земли и не стала подавать апелляцию. А уже через год - 3 июня 2009 - мэр Киева Леонид Черновецкий подписал оба договора об аренде на условиях Вадима Рабиновича.

Такая схема позволила Рабиновичу в обход голосования в сессионном зале Киеврады стать арендатором 7,8 га земли в Бабьем Яру. Причем он получил ее фактически бесплатно, ведь с 2009 по 2015 год не заплатил в городской бюджет за аренду ни копейки. На 1 января 2018 долги "Фонда памяти" Бабий Яр "превысили 7 500 000 гривен.

При этом, Вадим/Давид не имел никакого мандата ни от еврейской общины Киева, ни от международных организаций, занимающихся вопросами Холокоста, представлять их интересы в отношениях с городскими властями. Тем более - брать от имени евреев землю у города.

За 7 лет владения землей Рабинович ничего там не построил. Но в декабре 2015 года уже новый мэр Виталий Кличко продлил Рабиновичу договор об аренде земельного участка размером 5,5 га.

В конце концов, в прошлом году Рабинович решил продать землю тем, кто действительно собирается строить мемориал - международной организации "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" В ее наблюдательный совет входят такие известные люди, как Виктор Пинчук, Святослав Вакарчук, Александр Квасьневский, Герман Хан, Натан Щаранский и Михаил Фридман. Поскольку формально продать арендованную землю Рабинович не мог, он продал новым благотворителям... свою организацию.

Причем одновременно депутат-бизнесмен решил скрыть свое участие в этой афере: 22 мая 2017 он вышел из "Фонда памяти" Бабий Яр", а новым главой организации стал его политический спонсор и партнер Павел Фукс.

19 октября 2017 состоялось подписание "договора о компенсации" между Фуксом и генеральным директором "Мемориала Холокоста" Бабий Яр", известным польским политиком Мареком Сивецем. Согласно договору, на счета Павла Фукса, для него и его партнеров, должны быть переведены 2 700 000 долларов в гривневом эквиваленте (сейчас примерно 75 млн гривен). В тот же день Фукс обязался выйти из "Фонда памяти" Бабий Яр", а его партнеры (с Рабиновичем включительно) - написать нотариально заверенные заявления об отсутствии каких-либо претензий.

Точка в этой истории была поставлена ​​29 ноября 2017, когда Павел Фукс подписал протокол заседания "Фонда памяти" Бабий Яр" о сложении Вадимом Рабиновичем полномочий председателя правления этой благотворительной организации. Таким образом, "благотворительность" на горе еврейского народа принесла председателю партии "За жизнь" 75 000 000 гривен. Новым владельцам земли Вадим Рабинович передал и долги по аренде за все напрасно потраченные годы, которые составляют более 7 млн ​​гривен.

Итак, в сухом остатке. Вадим Рабинович "вымутил" у Киеврады землю, якобы, под строительство мемориала жертвам Бабьего Яра. За 8 лет ничего не построил. Задолжал городу миллионы гривен налогов на землю. Наконец перепродал арендованный участок "серьезным людям" за 2 700 000 долл.

Как говорят в Одессе: ну не поц?!", - написал журналист.

Фото: facebook.com/vkrutchak

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Рабинович проиграл во Франции суд против Левочкина и потерял 500 000 евро.

Также мы рассказывали, что журналист нашел у нардепа Рабиновича незадекларированный счет в израильском банке.