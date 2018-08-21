В среду, 22 августа, киевское Динамо на выезде проведет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против голландского Аякса.

К встрече с Динамо нидерландский клуб готовится в приподнятом настроении: на выходных команда одержала первую победу в чемпионате и опередила в таблице "заклятых друзей" из Фейенорда, передает канал Футбол 1.

Последний раз в Лиге чемпионов амстердамцы выступали четыре года назад, поэтому выход в групповой этап - приоритетная задача для тренера Эрика тен Хага. К сопернику наставник Аякса относится с уважением: особо отмечает лидеров Динамо в этом сезоне - Цыганкова и Вербича. Впрочем, он надеется, что поддержка родных трибун позволит отправиться в Киев с комфортным результатом.

"Киев сильнее, чем наши предыдущие соперники. Это динамичная команда с сильным характером. В этом сезоне они очень мало пропускают. Четыре победы со счетом 1:0 свидетельствуют о высокой организации игры. Так что шансы на проход дальше оцениваю как пятьдесят на пятьдесят. В первом матче надо обязательно побеждать", - заявил Эрик тен Хаг.

Поединок Аякс - Динамо состоится 22 августа в 22:00 в Амстердаме. Прямая трансляция матча - на телеканале Футбол 2. Ответная игра состоится уже через неделю, 28-го августа, в Киеве, на НСК Олимпийский.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо может приобрести форварда у Сент-Этьена за 2,5 миллиона евро.