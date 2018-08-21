В среду, 21 августа, мусульмане во всем мире отмечают один из самых важных в исламе праздников Курбан Байрам. Его еще называют праздником жертвоприношения. В этот день принято приносить в жертву Аллаху баранов, верблюдов, коров. Мясо делят за общей трапезой, раздают неимущим.

Курбан Байрам завершает паломничество в Мекку. Верующие сутки молятся на горе Арафат, затем идут в долину Мина, где обходят Каабу. После этого совершается жертвоприношение и начинается праздник. "Страна" собрала информацию об истории праздника, а также о том, как его отмечают в Украине.

История и традиции праздника

Арабское название праздника Ид аль-Адха переводится, как "праздник жертвы". Такой же перевод у тюркского названия "Курбан Байрам". По преданию пророку Ибрахиму, у которого до 86 лет не было детей, во сне явился Аллах и попросил принести единственного сына в жертву. Пророк, исполняя волю всевышнего, отправился в город Мину, чтобы исполнить задуманное. А когда все уже было готово к жертвоприношению, Аллах вновь появился и спас сына, велев принести в жертву барана.

Курбан Байрам символизирует покорность воле Аллаха и любовь к нему. Считается, что празднование приближает верующего к Всевышнему.

В этот день мусульмане совершают омовение и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. После этого совершается жертвоприношение. Для этого выбирают здоровое животное, которое должно умереть без мучений. Шкуру обычно отдают в церковь, а мясо делят на три части. Одну оставляют себе, вторую отдают родным, а третью - нуждающимся.

Праздник отмечают несколько дней. Все это время подают лагман, шашлык, плов, блюда из печени, сердца. А на десерт печенье с миндальными орехами.

Курбан Байрам в Украине

В Украине сегодня во всех мечетях проходят праздничные молитвы. Празднование продлится три-четыре дня. В Киеве, в мечети "Ар-Рахма" 21 августа собрались более трех тысяч мусульман. Верующим раздавали мясо, угощали сладостями, проводилась ярмарка.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Одессе благотворительный праздник Курбан Байрам проходит на Приморском бульваре. Кроме мусульманских диаспор, туда были приглашены сироты, дети временных переселенцев и дети с ограниченными возможностями.

Курбан Байрам также отмечают в Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье. В аннексированном Крыму 21 августа объявили нерабочим днем.

Поздравления и открытки

В день Курбан Байрама желают крепкой веры, здоровья, чистых помыслов, щедрости, любви и благополучия.

"Пусть Курбан Байрам подарит радость и счастье, принесет достаток и любовь в дом, наполнит семейную чашу добром и пониманием, пусть искренние молитвы будут услышаны, а принесенная жертва послужит возмездием в качестве благодати и радости души", - говорят мусульмане.

Также желают, чтобы Аллах никогда не оставил верующих, помогал идти правильными дорогами и выбирать верные решения.