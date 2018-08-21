Киевское Динамо хоть еще не оформило путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но продолжает работать над усилением состава. В Киеве настроены приобрести нападающего французского Сент-Этьена Роберта Берича за 2,5 миллиона евро.

Об этом передает Футбол 24 со ссылкой на FranceFootball.

Киевляне активно интересуются 27-летним словенцем и уже предложили Сент-Этьену за него 2,5 миллиона евро.

Руководство французской команды может согласиться на эту сумму, ведь контракт нападающего с клубом перестает действовать через год и это едва ли не последний шанс получить за Берича приличные деньги.

27-летний форвард за карьеру выступал в ряде австрийских и словенских команд. За Сент-Этьен Берич выступает с 2015 года. За это время он сыграл в 61 матче и забил 22 гола. Также на счету футболиста 16 матчей за сборную Словении и 1 гол.

Ранее "Страна" сообщала, что игру Аякс - Динамо в ЛЧ рассудит арбитр из Франции, который не жалеет карточек для киевлян.





