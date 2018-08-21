Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото, на котором она в штанах желто-голубого цвета. Снимок она разместила в Instagram. Сочетание на одежде цветов как на флаге Украины некоторым почему-то не понравилось.

nataliia.nikolaichuk: "Треба ж було зробити провокацію і ще раз звернути на себе увагу!!!!"

nastia_rizavska: "Да це просто штани, но вони з Українським прапором".

Часть фанатов, напротив, поддержали певицу.

chuchkanovatatiana: Какая разница какого цвета штаны? Светлана независимо от одежды петь хуже не будет. Угомонитесь, не сейте вражду.

s_n_a89: какая разница какой человек нации? Главное, чтобы человеком оставался

Часть пользователей фотоблога предложили обратить внимание на другие достоинства певицы:

ludmila_dzu: Все почему-то обсуждают штаны)) а мне кажется или новая прическа у Светланы?)

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала матерью. Роды прошли в России.

Напомним, что Лобода назвала ребенка необычным именем. Поклонники считают, что в честь отца.