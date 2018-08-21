В Польше началось уголовное производство против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича. Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Люблинский воевода господин Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой.

"Виной" Г.Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он "имел смелость" сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать. Однако ситуация изменилась с принятием в этом году в Польше новой редакции Закона "Об Институте национальной памяти". Она, как известно, вызвала острую международную критику, в частности в Украине, США и Израиле, как недемократическая, однобокая и популистская", - написал Климкин.

Глава украинского дипломатического ведомства заявил о том, что Украина категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской общины Польши, который "очень много делает для польско-украинского исторического примирения".

"Как по мне, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги. Именно такие единичные прецеденты, которые случаются где-то в регионах, а к тому же направлены против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию", - считает Климкин.

Также в своем посте глава МИД Украины процитировал речь Георгия Куприяновича, за которую его собираются судить:

"Надо надеяться, что тяжелое прошлое перестанет быть препятствием в построении хороших отношений между польским и украинским народами, между Польшей и Украиной. Конечно, ни одно преступление, приносящее смерть невинных жертв, не может быть оправдано, независимо от того, были жертвами украинцы, поляки или лица другой национальности. Каждый имеет право на память, поскольку она строит нашу идентичность, историческую преемственность. ... Однако, сохраняя память о невинных жертвах, которые покоятся в земле, мы должны научиться прощать, ведь это наш христианский долг".

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