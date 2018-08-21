В Киеве в следственном изоляторе №13 по ул. Дегтяревской (Лукьяновское СИЗО) в камере нашли мертвым 34-летнего арестованного мужчину. Александра П. обнаружили с разбитой головой и без признаков жизни. Об этом сообщает Обозреватель.

Трагедия произошла 18 августа в камере, в которой содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами. Вся постель погибшего была залита кровью. В камере также обнаружили орудие преступления – деревянный брусок с гвоздями по бокам.

В совершении преступления подозревается 29-летний мужчина, отбывающий наказание за ранее совершенное умышленное тяжкое телесное повреждение.

Как сообщала "Страна", после бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО министр грозит его сотрудникам как минимум увольнением.

Напомним, что у Лукьяновского СИЗО будет новый начальник.