Этим летом у туристов пользуются популярностью отечественные курорты. Отдых может совмещаться с лечением и не обязательно возле моря, а и в горах. Примечательно, что морскими курортами больше интересуются жители центра и севера страны, а отдыхом в горах - ближайших западных регионов.

Сервис бесплатного бронирования отелей по Украине и миру Hotels24.ua опубликовал рейтинг курортов на которые украинцы потратили больше всего денег с начала этого сезона.

ТОП-10 украинских курортов для отдыха летом по данным Hotels24.ua

Затока

Яремче

Железный Порт

Коблево

Грибовка

Бердянск

Буковель

Кирилловка

Сходница

Трускавец

Самые популярные места для отдыха в Украине

На первом месте, ставшая ещё более популярной в условиях аннексии Крыма - Затока. Достаточно большая курортная зона, с широкими пляжами и большим количеством отелей и баз отдыха. Курорт популярен доступным отдыхом в комфортабельных условиях, а дополнительным плюсом есть возможность пройти лечение минеральными водами и грязями. Тут можно развлечься в Европейском луна-парке, повеселиться в ночных клубах и на пляжных вечеринках. А еще здесь можно заняться дайвингом, отправится на морскую рыбалку и позаниматься в яхт-клубе. Все это привлекает гостей не только из Украины, но и Белоруссии, Молдовы и других стран ближнего зарубежья.

На втором месте уже не море, а горы - Яремче. Универсальное место, из которого можно легко и быстро добраться в другие зоны отдыха в Карпатах. Тут большое количество отелей и коттеджей с открытыми бассейнами, что становиться большим плюсом в летний сезон. Курорт также известен рекой Прут, своими водопадами и большим сувенирным рынком. Здесь можно ходить в походы, ездить на экскурсии, кататься на лошадях, ловить рыбу в озерах, а также собирать ягоды и грибы.

На третьем месте находится Железный Порт. Многие считают что это молодежный курорт, потому что на его набережной есть много ночных заведений. Но здесь достаточно классических пансионатов с питанием, что хорошо подходят для отдыха с детьми. Тут есть возможность оздоровления в термальных источниках и лечения грязями. Для детей оборудованы открытый аквапарк, аттракционы, развлекательные комплексы.

В результате, в лучшей десятке курортов Украины места распределились следующим образом: 6 мест заняли морские направления (заняли 60% ТОПа) , 2 места - карпатские (заняли 20% ТОПа) и 2 места - оздоровительные курорты (заняли 20% ТОПа).

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