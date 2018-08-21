Полиция Харькова подтвердила убийство жены стрелка, который в ночь на 20 августа напал на мэрию Харькова, убил полицейского и тяжело ранил охранника и сам был застрелен правоохранителями. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех на брифинге, передает "112 Украина".

"Найдена женщина, родственница, с огнестрельными ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Смерть наступила еще 19 го августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны", - заявил Бех.

Имя погибшей - Наталья Пиякова 1976 года рождения. В 2014 году она вышла замуж за Александра Пиякова, который и является застреленным правоохранителями налетчиком на горсовет, которого уже прозвали харьковским стрелком.

По данным полиции, вероятно, он застрелил свою жену. Известно, что Пияков злоупотреблял алкоголем, и, скорее всего, совершил убийство, находясь в нетрезвом состоянии.

"Сейчас мы понимаем, что под влиянием алкоголя, стресса он застрелил свою жену. На месте найдены гильзы, которые также совпадают с гильзами, которые найдены под горсоветом. Он был опознан родственниками", - заявил Бех.

Ранее "Страна" писала о том, в полиции не поняли охранников горсовета Харькова, которые открыли двери стрелку, а потом убежали.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина ворвался в помещение Национальной лотереи и открыл стрельбу из карабина.