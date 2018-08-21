Следователи Генеральной прокуратуры Украины снова задержали владельца онлайн-издания Insider Алексея Тамразова, который ранее вышел под залог в три миллиона гривен. Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Виталий Коломиец.

По словам адвоката, Тамразов задержан сотрудниками департамента по международному сотрудничеству ГПУ в рамках дела о подконтрольной экс-президенту Виктору Януковичу преступной организации.

Коломиец отметил, что следователи пришли с обыском к Тамразову без определения суда, а только с постановлением следователя о проникновении в жилье, что, по его словам, является нарушением Конституции. Коломиец добавил, что после обыска Тамразова задержали, его доставляют в ГПУ, чтобы вручить подозрение.

Как известно, ранее Тамразов был задержан якобы за дачу взятки руководителю этого же департамента ГПУ Константину Кулику. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он якобы пытался передать 200 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества.

10 августа Печерский районный суд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.

Ранее Гриценко опроверг "Стране" информацию, что брал деньги от Тамразова.