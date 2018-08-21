Вечером в понедельник, 20 августа, в городе Люботин Харьковской области загорелся один из вагонов в отстойнике железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Сигнал о возгорании поступил на горячую линию "101" в 18:27. На место происшествия выехали три экипажа спасателей на автоцистернах. К моменту их прибытия пламя охватило мусор на площади около 20 квадратных метров.

Пожарные не дали огню распространиться на соседние вагоны и к 21:32 полностью ликвидировали пламя. В результате ЧП никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

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