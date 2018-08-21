Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на антисептик "Этанол 96", который применяется для дезинфекции кожи рук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об "Этаноле 96", который является раствором для наружного применения 96%, расфасованном во флаконы по 100 мл. Производитель препарата ЧП "Килафф", Украина. Регистрационное удостоверение "Этанола 96" - UA / 10875/01/01.

Постоянный запрет с понедельника, 20 августа, установили на серию 010218 из-за недостоверных данных: серия составляла 3,5 тысячи флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.

Фото: portal.diklz.gov.ua

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