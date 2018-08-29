29 августа на православном календаре - Ореховый Спас. С третьим Спасом связывали окончание жатвы. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая.

Почему Спас так называют?

Свое имя праздник получил в честь Иисуса Христа-спасителя. Сегодняшняя дата совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов, поэтому Спас Ореховый.

Еще одно название сегодняшней даты - Спас на полотне. По преданию, в этот день появилась первая нерукотворная икона Христа. Больной проказой царь Месопотамии отправил своего художника нарисовать икону Спасителя в надежде, что это поможет ему исцелиться. Из-за большой толпы иконописец не смог разглядеть Христа, чтобы сделать наброски, но тот сам вышел к нему, обтер лицо холстом, на котором проступил лик и передал его царю. Тот исцелился и повесил полотно (убрус) над воротами города Эдесса.

По легенде, святыня была похищена мусульманами, но ее удалось выкупить и вернуть. Так нерукотворная икона оказалась в Константинополе.

Что святят в церкви

Нашим предкам некогда было праздновать, поскольку в разгаре был сбор урожая. Утром они молились на службе в церкви, где святили орехи, хлеб, зерна. Также на третий Спас освящали колодцы, а вечером ходили в баню с ореховыми вениками. Запретов на работу не было. Единственное, что не приветствовалось в этот праздник - ссоры и пожелания зла. Считалось, что все плохое в многократном размере вернется тому, кто его задумал.

В этот день проходили ярмарки, на которых нужно было купить что-то полотняное или холщовое. Это считалось хорошей приметой, несущей благополучие.

Что приготовить

На Ореховый Спас закачивается успенский пост, поэтому ограничений на употребление мяса, птицы, яиц и молочных продуктов нет. Было принято печь хлеб и подавать блюда с орехами. Сегодня это могут быть пироги с начинкой, ореховое печенье, запеченные яблоки с медово-ореховой начинкой, всевозможные салаты.

Орехи - ценный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, минералами и витаминами. При этом диетологи советуют есть не больше горсти орехов в день из-за их высокой питательности и алергенности.

Поздравления и открытки

На открытках к третьему Спасу изображают орехи, хлеб.

В этот день желают добра и любви в доме.

А также здоровья.