Генпрокурор Юрий Луценко "с нетерпением" ждет решение суда по делу о подозрении Виктора Януковича в госизмене. Об этом он заявил в интервью "УП".

"И о бывших. У нас новость. Господин Азаров уже ушел в суд по заочному осуждению, хотя никого это уже не волнует. Новость в чем? Я не влияю на это, но с нетерпением, как и все, жду приговора Оболонского суда по Януковичу", - сообщил генпрокурор Луценко.

По словам генпрокурора, Януковича также планируют преследовать по "делам Майдана".

"Как только суд примет решение о его виновности или невиновности в деле о государственной измене, мы оценим его действия по делам Майдана. После этого наступит очередь так называемых экономических дел", - заявил генпрокурор.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Судебные заседания без личного участия обвиняемого продолжаются.

Как сообщала "Страна", киевская прокуратура возбудила дело против адвокатов экс-президента Януковича. В Киеве прокуроры под крики адвокатов попросили дать Януковичу 15 лет тюрьмы.