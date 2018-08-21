Во вторник, 21 августа, в Киеве на бульваре Шевченко не работает ни один светофор. В результате этого проезд автотранспорта осложнен из-за образовавшейся тянучки. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Фото: Страна

Поток транспорта в этом районе пытаются ускорить с помощью полицейских-регулировщиков.

Напомним, накануне центр Киева парализовали масштабные пробки из-за военной техники, которая участвовала в репетиции парада ко Дню независимости-2018.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве зенитная установка "Бук" въехала в офисный центр во время репетиции парада.

Также мы сообщали, что в Киеве один из водителей на немецком авто встроился в колонну украинской боевой техники, идущей на репетицию парада.