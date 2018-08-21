Во вторник, 21 августа, исполнилось 100 дней, как в российской колонии голодает украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом напомнила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com

"100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь - высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега", - написала она.

Также Марьяна Беца обратилась к партнерам Украины и международным организациям с просьбой усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошений о помиловании.

Ранее "Страна" писала о том, что российская правозащитница встретилась с Сенцовы м и назвала его состояние предкритическим.

Также мы сообщали, что западные режиссеры опубликовали письмо, в котором просят помочь освободить Сенцова.