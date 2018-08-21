Украинский суперчемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, что мотивирует себя на тренировки и поединки - поставленной целью. Его цитирует Sport Addict.

"Меня в детстве научили ставить перед собой цель, идти к ней и достигать ее. Каждый, кто в жизни ставит перед собой цель, неважно это спорт, учеба или любое направление, должен добиться ее. Без силы воли, без целеустремленности цели не достичь. Я иногда сдавался, но не то, чтобы опускал руки. Много раз не получалось. Но у меня был рядом отец, тренер, который поддерживал и направлял. Моя мотивация была - стать олимпийским чемпионом. Я шел к своей цели", - сказал он.

WBA отдала Ломаченко титул суперчемпиона мира по боксу. Этот статус позволит украинцу вызвать на ринг любого чемпиона других ассоциаций. Следующий поединок Ломаченко состоится, скорее всего, в начале декабря. Соперник до сих пор неизвестен.

Видео: youtube.com/Sport Addict

Как сообщала "Страна", Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA.

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