В Чернигове в помещении Национальной лотереи "Золотой кубок" мужчина открыл стрельбу из карабина. Об этом передает 112 Украина.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа на улице Рокоссовского. Мужчина выстрелил в стену. При этом никто не пострадал.

Злоумышленником оказался 47-летний местный житель, который имел при себе карабин М4, 27 патронов с магазином, разрешение на оружие и три гильзы.

"Мужчина, открывший стрельбу, объяснил, что пришел в помещение Национальной лотереи "Золотой кубок" выразить свое недовольство работой игорного заведения", - заявили в прокуратуре города.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленник задержан.

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