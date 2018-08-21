Сегодня, 21 августа, киевское Динамо вылетело в Амстердам, где уже завтра проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с местным Аяксом.

На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч, передает пресс-служба "бело-синих".

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че

Нападающие: Беседин, Русин.

В Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

После перелета, который займет примерно три часа, футболисты заселятся в гостиницу "Intercontinental Amstel Amsterdam", где отдохнут и отправятся на стадион "Йоханн Кройфф Арена". В 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву) главный тренер "бело-синих" вместе с игроком пообщаются с представителями СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции, а через полчаса начнется тренировка, 15 минут из которой будут открытыми для всех присутствующих.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Динамо начало продажу билетов на ответный матч с Аяксом.