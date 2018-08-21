В США, на острове Хилотон Хед (штат Южная Каролина) на женщину напал аллигатор. В результате нападения 45-летняя женщина погибла. Об этом сообщает ВВС.

"Жертва, идентифицированная как местная жительница Кассандра Клайн, умерла на месте после того, как ее вытащили из воды", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, женщина пыталась защитить от аллигатора свою собаку. При этом ее питомец выжил.

Аллигатор был длинной в 2,4 м. По данным местного шерифа, офицеры убили нападавшую рептилию.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в США аллигаторы вмерзли в лед из-за невиданных морозов.

Также мы сообщали, что в США из-за поломки аттракциона отец с ребенком зависли над бассейном с аллигаторами.