В США гигантская рептилия растерзала женщину, которая пыталась защитить свою собаку
В США, на острове Хилотон Хед (штат Южная Каролина) на женщину напал аллигатор. В результате нападения 45-летняя женщина погибла. Об этом сообщает ВВС.
"Жертва, идентифицированная как местная жительница Кассандра Клайн, умерла на месте после того, как ее вытащили из воды", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, женщина пыталась защитить от аллигатора свою собаку. При этом ее питомец выжил.
Аллигатор был длинной в 2,4 м. По данным местного шерифа, офицеры убили нападавшую рептилию.
Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в США аллигаторы вмерзли в лед из-за невиданных морозов.
Также мы сообщали, что в США из-за поломки аттракциона отец с ребенком зависли над бассейном с аллигаторами.
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