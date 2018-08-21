Дело о ночном налете на харьковскую мэрию, где в перестрелке с неизвестным погиб полицейский Дмитрий Кириенко, приобретает новый и трагический поворот.

Как передает UA Харьков в Facebook, со ссылкой на собственные источники, жену налетчика обнаружили мертовой. Погибшей 42 года. На теле женщины эксперты насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила в воскресенье, 19 августа, около 22.00.

Трагедия произошла в частном секторе на Лысой Горе. В доме найдены пистолет и винтовка.

Видео: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции не поняли охранников горсовета Харькова, которые открыли двери стрелку, а потом убежали.