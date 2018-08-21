Житель Херсона Вячеслав Шевченко, прикованный к инвалидной коляске, уже более 20 дней не может выйти из дома поскольку из-за отключенного коммунальщиками лифта. Об этом он написал в Facebook-группе "Особенные: все про людей с особыми потребностями".

"Сегодня двадцатый день как я играю в Рапунцель. Сижу на своем шестом этаже и выглядываю в окошко, не идет ли там мэр включить мне лифт. Меня зовут Слава, мне 34 года и я колясочник. 30 июля в доме 181"А" по улице Перекопской отключили лифты из-за окончания срока эксплуатации, абсолютно рабочий лифт просто выключили. Это и есть моя колдунья - заточитель, оставившая меня без активной жизни, квизов и квестов. Все может стать еще хуже, если понадобится по каким-то причинам в больницу. На данный момент известно, что комиссия определила необходимость ремонта лифта в сумму около 100 тысяч гривен, естественно у ОСББ нет таких денег, а городские власти до сих пор упорно игнорируют данную проблему", - написал Шевченко.

Фото: facebook.com

По словам автора поста, его обращения на правительственную горячую линию были безуспешными: "Кроме отписки от местных властей, что "денег нет, но вы держитесь".

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