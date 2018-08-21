В Одессе патруль полиции задержал наемного киллера из Приднестровья при курьезных обстоятельствах. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"В ходе пешего патрулирования Киевского района Одессы полицейские обратили внимание на мужчину, у которого "почему-то" отклеилась борода. В ходе досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.

Также в дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой "Олег Ренийский", за совершение тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске. В данный момент он скрывается на территории Румынии.

Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу "Олега Ренийского" сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения - содержание под стражей", -

написал Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее "Страна" сообщала, что Аброськин рассказал, как задерживали вора в законе Дато Агжабединского.

Также мы рассказывали, что в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.