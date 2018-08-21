В расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в последний месяц появилась "ниточка", по которой идут "активные следственные действия". Об этом рассказал в интервью Украинской правде генеральный прокурор Юрий Луценко.

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - сказал он.

В то же время генпрокурор подтвердил, что после двух лет расследования по этому делу у правоохранителей так и не появились подозреваемые.

"У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - говорит Луценко.

Также Луценко объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом.

"Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи - Прим. Ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили", - сообщил генпрокурор.

Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Взрывчатку ему подложили под автомобиль.

Ранее "Страна" писала о том, что семья убитого Павла Шеремета обратилась в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Луценко.

Также мы сообщали, что посол США в Украине ждет правосудия в деле об убийстве Шеремета.