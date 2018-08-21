Министерство иностранных дел Украины осудило препятствование строительству храма Украинской греко-католической церкви в Белой Церкви на Киевщине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе МИД заявили, что в ночь с 17 на 18 августа в Белой Церкви группа злоумышленников повалила бетонный забор на месте строительства храма Рождества Христова - первого в городе храма Украинской греко-католической церкви.

"Осуждая эти противоправные действия, которые вредят международному авторитету нашего государства, МИД Украины выражает протест и выступает категорически против подобных проявлений разжигания межрелигиозной вражды", - заявили в МИД.

МИД также считает, что цель этого противоправного действия - посеять страх и неуверенность не только среди греко-католиков, но и среди верующих других конфессий.

МИД рассматривает эту атаку как посягательство на свободу совести и вероисповедания всех граждан.

Также в ведомстве убеждены, что правоохранительные органы предоставят надлежащую оценку этому инциденту и примут все необходимые меры для привлечения заказчиков и исполнителей преступления к ответственности.

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