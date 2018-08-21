Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют на вторник, 21 августа. При этом курс доллара отдалился от психологической отметки в 28 грн за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс гривны по отношению к доллару, евро и рублю установлен на таком уровне:

1 доллар США - 27,69 грн;

1 евро - 31,63 грн;

10 российских рублей - 4,12 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями понедельника, 20 августа, курс доллара снизился на 20 копеек после роста на 22 копейки.

Курс евро также стал ниже на 14 копеек. Падение произошло после резкого взлета сразу на 31 копейку.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на пять копеек после подорожания на 4 копейки, которое произошло накануне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве банда экстрасенсов выманивала десятки тысяч долларов за магические ритуалы.

Также мы сообщали, что в НБУ объяснили, почему доллар и евро дорожают посреди лета.