Во вторник, 21 августа, западные, северные и часть центральных областей Украины накроют дожди с грозами, а на юге и востоке будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Несмотря на грозовые дожди, в западной Украине воздух днем прогреется до 30 градусов. Жарче всего будет в Закарпатье, до +32.

Северные области Украины дождь также остудит несущественно. В Черниговской и Сумской областях дневная температура воздуха поднимется до +31. А в Житомирской и Киевской - до +30.

В центре Украины также ожидается жара. И если Винницкую, Черкасскую и Полтавскую область польют дожди, то в Кировоградской и Днепропетровской будет сухо. Воздух прогреется до +30-31 градуса.

На юге страны - жарко и сухо. Дневная температура воздуха составит +30... +32.

По прогнозам синоптиков, ни капли дождя не упадет и на востоке страны, где воздух раскалится днем до +30.

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