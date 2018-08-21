Американская компания Microsoft объявила о том, что ее специалисты зафиксировали попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США. Попытки вмешательства осуществлены хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Спецы Microsoft определили, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института".

По данным компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

В то же время, Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов. Президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии", хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты.

"У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность за это", - подчеркнул Смит.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обвинил лично Путина во вмешательстве в выборы США.

Также мы рассказывали, что президент США опасается вмешательства России в следующие выборы на стороне демократов.