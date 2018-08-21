Во вторник, 21 августа, Китай и Сальвадор объявили об установлении дипломатических отношений. Договор подписали министр иностранных дел КНР Ван И и его сальвадорский коллега Карлос Кастанеда в государственной резиденции Дяоюйтай, передает ТАСС.

Ранее президент Сальвадора Санчес Серен объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. По его словам, перед тем, как пойти на этот шаг, власти латиноамериканской страны тщательно проанализировали "внешне- и внутриполитическую ситуацию с учетом национальных целей и после консультаций с различными секторами в стране".

В свою очередь глава МИД Тайваня Джозеф У увязал разрыв дипотношений с тем, что руководство латиноамериканского государства неожиданно запросило от тайваньской стороны "астрономическую сумму" в качестве требуемой финансовой помощи.

Тайвань - де-юре провинция КНР, а де-факто - независимое государство.

После разрыва дипотношений с Сальвадором число государств, признающих суверенитет Тайваня, сократилось до 17. Как отмечают наблюдатели, это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью китайской территории. Ранее в этом году Тайвань лишился еще сразу двух союзников - Буркина-Фасо и Доминиканской Республики, которые решили установить дипотношения с КНР.

Ранее "Страна" сообщала, что Тайвань отказался от помощи Китая после землетрясения.

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