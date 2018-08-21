Популярный исполнитель ромских романсов Петр Черный стал жертвой дерзких воров. Чрезвычайное происшествие с певцом приключилось ночью 19 августа, передает портал Kriminalukraine.

Петр Черный заехал на заправку в Святошинском районе Киева, и когда вышел из машины, забыл запереть дверцы авто. Вор тут же и воспользовался этим обстоятельством.

Из салона машины певца забрали сумку с деньгами и документами. Злоумышленника пока еще не задержали. Точная сумма похищенного не сообщается.

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