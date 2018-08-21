Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки заявила, что бокс-сет из лучших хитов американской рок-группы The Eagles превзошел альбом "Thriller" Майкла Джексона по продажам в США и стал самым продаваемым альбомом всех времен.

Об этом сообщает France 24.

"Сборник "The Eagles: The Greatest Hits 1971-75", в который вошли песни первых четырех альбомов группы, разошелся в количестве 38 миллионов экземпляров, превысив 33 миллиона проданных альбомов "Thriller", - сообщили в Ассоциации.

"Hotel California", альбом "Eagles" 1976 года с одноименным хитом, занял в рейтинге третье место, с 26 миллионами проданных пластинок.

Новый рейтинг Ассоциации включает как продажи дисков, так и платные скачивания за период с 2006 года.

"Мы благодарны нашим семьям, нашему менеджменту, радиослушателям и, прежде всего, нашим поклонникам, которые остаются с нами через взлеты и падения в течение 46 лет. Это было отличное приключение", - заявил Дон Хенли, солист и один из основателей группы The Eagles.

После смерти лидера группы Гленна Фрея в 2016 году, в возрасте 67 лет, группа распалась и музыканты вновь собрались в следующем году. В сентябре 2018 года группа запланировала серию концертов в США.