Жена американского президента, Мелания Трамп, планирует совершить благотворительную поездку в Африку. Однако, ей прийдется полететь на Черный континет в одиночестве. Ее супруг, глава США, Дональд Трамп не собирается ее сопровождать в этом визите.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, поездка Мелании запланировала на октябрь 2018 года. Она посетит несколько африканских стран.

"Мы глобальное общество, и я считаю, что благодаря открытому диалогу и обмену идеями у нас есть реальная возможность учиться друг у друга", - сказала первая леди в заявлении по поводу своего африканского вояжа.

Ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп покорила соцсети стильным платьем на встрече с главой корпорации Apple Тимом Куком.