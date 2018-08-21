Завтра, 22 августа, в Амстердаме состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между Аяксом и киевским Динамо.

Пресс-служба "бело-синих" вспомнила историю противостояния с голландскими клубами в еврокубках. Общая статистика в пользу Динамо.

Ранее динамовцы неоднократно встречались с командами, представляющими Нидерланды. Общее преимущество на стороне нашего клуба - восемь побед против пяти у соперников, еще трижды поединки завершались вничью (разница мячей - 25:15 в пользу киевлян).

Если же принимать во внимание только двухматчевые противостояния на вылет, то и здесь преимущество на стороне киевлян. Четыре раза жребий сводил динамовцев с командами из Нидерландов, и в трех случаях дальше проходили "бело-синие".

Единственный неудачный опыт пришелся на противостояние с "Аяксом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2010/2011. В Киеве подопечные Валерия Газзаева сыграли с амстердамцами вничью 1:1 (гол забил Олег Гусев, а в составе Динамо дебютировал 17-летний Максим Коваль), а на выезде уступили 1:2 (гол с пенальти на счету Андрея Шевченко).

Ранее "Страна" сообщала, что матч Аякс - Динамо рассудит арбитр из Франции, который не жалеет карточек для киевлян.