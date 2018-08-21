Вчера, 20 августа, по Чечне прокатилась волна терактов. Здесь были зафиксированы, при чем в разных местах, атаки на полицейских.

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением по этому поводу, передает пресс-служба ведомства.

Фото: sledcom.ru

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

По данным следствия, 20 августа 2018 года примерно в 10.30 двое вооруженных ножами мужчин предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди набросились на двух полицейских с ножами, ранив их.

Примерно в то же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

Кроме того, при въезде в город Грозный водитель автомашины "Mercedes" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват". Уходя от преследования, водитель "Mercedes" в центре города Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. С целью остановить злоумышленника полицейские открыли огонь из автоматического оружия по автомашине.

В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на местах происшествий работают следственные группы. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Личности двух из нападавших уже установлены - это жители города Шали.

В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства преступления, в том числе лица, причастные к организации и осуществлению нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении Следкома РФ.

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Также мы рассказывали, что Кадыров пообещал арестовать Трампа и Меркель и заблокировать их счета.