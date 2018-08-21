Российский оружейный концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308. Он разработан под боеприпасы образца НАТО. Об этом сообщает "Калашников Media".

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", - ответил российский разработчик.

Вместимость магазина нового автомата - 20 патронов, масса с пустым магазином - 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие также возможно установить штык-нож.

Патрон 7,62х51 мм - стандартный винтовочный боеприпас натовских стран. Новый опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308" планируют показать на "Армия-2018". Международный военно-технический форум пройдет в российском парке "Патриот" с 21 по 26 августа в Московской области.

Полные тактико-технические характеристики автомата:

Калибр: 7,62 мм

Применяемый боеприпас: 7,62х51 мм

Вес (с магазином, без патронов): 4,3 кг

Общая длина/со штык-ножом: 880-940/1045-1105 мм

Длина со сложенным прикладом: 690 мм

Длина ствола: 415 мм

Высота: 242 мм

Ширина: 72мм

Тип приклада: Складной, регулируемый по длине на 4 позиции

Видео: kalashnikov.media

Видео: youtube.com/UFO- END

Как сообщала "Страна", в Харькове накрыли банду торговцев оружием, украденным в Донбассе.

Отметим, что двое украинских военных продавали пластид и тротил килограммами.