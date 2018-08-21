Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Это возможно в случае, если Кремль начнет предпринимать совместные с Белым домом шаги в том числе по Сирии и Украине.

Об этом американский лидер заявил в понедельник, 20 августа 2018, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщала "Страна", президент США одобрил двукратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Брансона, обвиняемого в участии в попытке госпереворота.Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Брансона, обвиняемого в участии в попытке госпереворота.

Отметим, что по мнению американской газеты Нью-Йорк Таймс Владимир Путин и Ангела Меркель могут договариваться, как противостоять президенту США.