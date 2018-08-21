Для обеспечения долгосрочного транзита газа через свою территорию Украина должна модернизировать газотранспортную систему (ГТС).

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

По его словам, Украине необходимо провести реформы в системе транзита газа для создания условий долгосрочного транзита. Вместе с тем чиновник не стал раскрывать подробности разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными".

Зайберт также подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода Северный поток-2, который в Германии считают экономическим проектом.

18 августа канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что запуск Северного потока-2 не должен повлиять на статус Украины как транзитной страны.

США подготовили новые санкции против "Северного потока-2". Они могут быть введены в течении нескольких недель.

Как сообщала "Страна", в России обещают загружать транзитом украинскую газовую трубу еще 5-10 лет. По прогнозам, в период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах.

Напомним, что Нафтогаз переслал Газпрому свою позицию по транзиту газа в 2020 - 2028 годах.