В Германии назвали главное условие при котором Украина сохранит транзит российского газа
Для обеспечения долгосрочного транзита газа через свою территорию Украина должна модернизировать газотранспортную систему (ГТС).
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, передает Укринформ.
По его словам, Украине необходимо провести реформы в системе транзита газа для создания условий долгосрочного транзита. Вместе с тем чиновник не стал раскрывать подробности разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными".
Зайберт также подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода Северный поток-2, который в Германии считают экономическим проектом.
18 августа канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что запуск Северного потока-2 не должен повлиять на статус Украины как транзитной страны.
США подготовили новые санкции против "Северного потока-2". Они могут быть введены в течении нескольких недель.
Как сообщала "Страна", в России обещают загружать транзитом украинскую газовую трубу еще 5-10 лет. По прогнозам, в период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах.
Напомним, что Нафтогаз переслал Газпрому свою позицию по транзиту газа в 2020 - 2028 годах.