К месту массового ДТП на Днепровской набережной в Киеве сразу подошли люди, в основном жильцы ближайшего дома. Они услышали звук столкновения машин.

Об этом сообщает Информатор.

От удара автомобили припаркованные у обочины выкинуло на газон. Обломки транспортных средств разлетелись на несколько метров. Больше всех пострадал Ford. Как рассказал его владелец, он находился на другой стороне улицы и самого столкновения не видел, но слышал. Мужчина сразу перешел дорогу и увидел свой автомобиль полностью смятым. Восстановлению он не подлежит. У других двух автомобилей разбита задняя часть — отлетели бамперы, фары, вылетели задние окна. Станислав, водитель Hyundai, рассказал, что он находился в ближайшем доме, а увидев аварию сразу спустился.

По словам очевидцев, молодой парень-водитель BMW был в алкогольном или наркотическом опьянении. Он вышел из машины и поменял номера авто. Он также не признавал, что находился за рулем. Также у нарушителя был пистолет, который он выкинул. А другие свидетели аварии отмечают, что оружие водитель отдал одной из девушек-пассажирок.

Вскоре на место прибыли 4 экипажа полиции. Они стали опрашивать очевидцев и владельцев всех авто. Но свидетели ДТП начали настаивать, чтобы сразу задержали водителя BMW. Пока происходил конфликт правоохранителей и очевидцев, которые просили принять срочные меры, виновник ДТП попытался скрыться с места. Но не равнодушные люди быстро среагировали и словили его. Полицейские посадили молодого человека в автомобиль и продолжили выяснять подробности аварии. Виновник ДТП должен был пройти тест на драгере, потому ждали, пока его привезут. Правоохранители отметили, что драгер один на весь район.

Пока водитель BMW находился в машине полиции, две пассажирки стояли неподалеку. В это время толпа негодовала, опасаясь, что все это сойдет с рук виновнику и он останется безнаказанным. Если бы в пострадавших авто находились люди, то авария могла бы быть с пострадавшими, или жертвами.

Видео: facebook.com/vlad.dtp

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