Новая централизованная система зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты Украины должна заработать до 11 сентября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы, передает UBR.

В Госказначействе отметили, что старые бюджетные счета для уплаты налогов, сборов и других платежей на балансе главных управлений в областях и в Киеве будут действовать до 11 сентября. После этого они будут закрыты, при этом все поступающие средства будут возвращаться плательщикам.

Со 2 июля 2018 года в Украине функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты, открытые набалансе центрального аппарата Госказначейства (МФО - 899998).

С целью избежания налогового долга Госказначейство рекомендует уплачиватьналоги и другие платежи в бюджеты на новые счета, реквизиты которыхразмещены на веб-страницах казначейства и его управлений.

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