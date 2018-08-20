Только после заключения соглашения на поставку газа для киевских ТЭЦ-6 и котельных наладится горячее водоснабжение во всех районах украинской столицы.

Об этом передает УНН со ссылкой на ответ "Киевтеплоэнерго", полученный на запрос журналистов.

"Сейчас горячим водоснабжением обеспечены жители районов зоны обслуживания ТЭЦ-5 (Дарницкий (Позняки), Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский районы), где не проводятся гидравлические испытания. Для других районов г. Киева горячее водоснабжение будет восстановлено после заключения соглашения на поставку газа ТЭЦ-6 и котельным столицы", - сообщили в Киевтеплоэнерго.

"Страна" разбиралась, когда в Киеве появится горячая вода и сколько за нее придется платить. Причина очередного энергетического скандала - затянувшийся конфликт нового КП "Киевтеплоэнерго", которое сменило в качестве управителя тепловыми сетями столицы компанию "Киевэнерго", и НАК "Нафтогаз".

Напомним, что в конце июня в Киеве без горячей воды остались около 3 тысяч квартир.