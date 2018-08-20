В понедельник, 20 августа в центре Киева, над Крещатиком пролетела авиация. По городу прошли колонны военнослужащих Вооруженных сил Украины и проехала военная техника.

Об этом передают Украинские новости.

По всему Киеву перекрывали движение транспорта из-за репетиции парада, а посмотреть на нее пришли тысячи киевлян. Финальная репетиция парада состоится 22 августа, на которой военные будут непосредственно в парадной форме.

Видео: youtube.com/Інформаційне агентство "Українські Новини"

Видео: youtube.com/Інформаційне агентство "Українські Новини"

Видео: youtube.com/Інформаційне агентство "Українські Новини"

"Страна" сообщала, какую технику покажут на параде в честь Дня Независимости в Киеве. Ожидается, что по Крещатику в 2018 году проедутся оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная РСЗО "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана" и ряд других новинок.

Отметим, что в Херсоне солдата-контрактника обвинили в коррупции из-за подработки грузчиком.